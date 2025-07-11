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17:51, 11 июля 2025Моя страна

Между российским курортом и Абхазией захотели запустить водный маршрут

Между Сочи и Абхазией захотели запустить водный маршрут
Мария Винар

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Между Сочи и Сухумом захотели запустить водный маршрут. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии Бадры Гунбы в Telegram-канале.

Во время выездного совещания глава государства и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обсудили создание регулярного морского маршрута между курортами. Во встрече также приняла участие директор Азово-Черноморского филиала Росморпорта Анна Фоменко.

Инициатива сторон направлена на развитие туристического потенциала Абхазии. Во время совещания были затронуты вопросы по логистике, портовой инфраструктуре и административному сопровождению проекта.

В июне сообщалось, что самолет российской авиакомпании iFly совершил первый с советских времен рейс из Москвы в Абхазию.

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