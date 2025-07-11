Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 11 июля 2025Россия

Министру обороны рассказали об одной практике наказания провинившихся российских военных

Военкор Коц: Перевод в штурмовики использовался в ВС России как наказание
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перевод в штурмовики использовался в Вооруженных силах России как наказание провинившихся бойцов, однако на самом деле эта категория военнослужащих является элитой российских войск. Об этом рассказал в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Коц отметил, что перевод в штурмовики по аналогии со штрафбатом использовали лишь отдельные командиры. По словам журналиста, о такой практике наказания военкоры рассказали министру обороны России Андрею Белоусову и предложили поднять престиж этой военной специальности за счет учреждения специальных знаков отличия.

Штурмовики делают самую сложную и самую опасную военную работу. И поэтому заслуживают соответствующего отношения. Они — действительно часть современной военной элиты

Александр Коцвоенный корреспондент
Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
4 июля 2025
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

Военкор добавил, что новый наградной знак для штурмовиков вручили очередной группе военнослужащих, проявивших в бою мужество, отвагу и доблесть.

Ранее сообщалось, что двое российских штурмовиков пленили командира Вооруженных сил Украины и ликвидировали его подчиненных захваченным у украинцев оружием.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

    «Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

    Канье Уэста обвинили в изнасиловании

    Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

    Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

    Армия России заняла Зеленую Долину

    Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

    В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

    Мужчина шесть дней скитался по горам без телефона и еды в попытке забыть бывшую

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости