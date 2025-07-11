Министру обороны рассказали об одной практике наказания провинившихся российских военных

Военкор Коц: Перевод в штурмовики использовался в ВС России как наказание

Перевод в штурмовики использовался в Вооруженных силах России как наказание провинившихся бойцов, однако на самом деле эта категория военнослужащих является элитой российских войск. Об этом рассказал в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Коц отметил, что перевод в штурмовики по аналогии со штрафбатом использовали лишь отдельные командиры. По словам журналиста, о такой практике наказания военкоры рассказали министру обороны России Андрею Белоусову и предложили поднять престиж этой военной специальности за счет учреждения специальных знаков отличия.

Штурмовики делают самую сложную и самую опасную военную работу. И поэтому заслуживают соответствующего отношения. Они — действительно часть современной военной элиты Александр Коц военный корреспондент

Военкор добавил, что новый наградной знак для штурмовиков вручили очередной группе военнослужащих, проявивших в бою мужество, отвагу и доблесть.

Ранее сообщалось, что двое российских штурмовиков пленили командира Вооруженных сил Украины и ликвидировали его подчиненных захваченным у украинцев оружием.