Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 11 июля 2025Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Минобороны: Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 5-го по 11-е июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Под удары, по данным Минобороны, попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), энергообъекты, аэродромы, места хранения и сборки беспилотных катеров, арсеналы и склады, а также территориальные центры комплектования Вооруженных сил Украины, являющиеся аналогом военкомата.

Накануне оборонное ведомство заявило, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 10 июля ударили по предприятиям ВПК в Киеве. Помимо этого, российские войска также поразили инфраструктуру военного аэродрома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

    «Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

    Канье Уэста обвинили в изнасиловании

    Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

    Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

    Армия России заняла Зеленую Долину

    Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

    В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

    Мужчина шесть дней скитался по горам без телефона и еды в попытке забыть бывшую

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости