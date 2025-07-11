Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Минобороны: Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов

Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 5-го по 11-е июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Под удары, по данным Минобороны, попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), энергообъекты, аэродромы, места хранения и сборки беспилотных катеров, арсеналы и склады, а также территориальные центры комплектования Вооруженных сил Украины, являющиеся аналогом военкомата.

Накануне оборонное ведомство заявило, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 10 июля ударили по предприятиям ВПК в Киеве. Помимо этого, российские войска также поразили инфраструктуру военного аэродрома.