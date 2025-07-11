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12:04, 11 июля 2025Из жизни

Мужчина шесть дней скитался по горам без телефона и еды в попытке забыть бывшую

Китайца сочли пропавшим из-за похода в горы после расставания
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Китае мужчина ушел в горы из-за разбитого сердца. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китаец, работавший в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, шесть дней скитался по горам без телефона и еды, пытаясь забыть бывшую возлюбленную. 22-летний Сяолин прошел около 40 километров по горным тропам, питаясь лишь дикими ягодами и водой из ручьев. «Когда мы его нашли, его одежда была порвана в клочья, — рассказал заместитель начальника полиции Чжу Лилян. — Первые три дня он вообще ничего не ел и не пил». Родственники забили тревогу и сочли молодого человека пропавшим, когда он перестал выходить на связь 19 июня.

Полиция мобилизовала более 100 сотрудников и местных жителей для поисков. Пропавшего нашли лишь через шесть дней с помощью камер наблюдения в парке района Линьань. «Осознав, какой стресс он причинил себе и семье, он пообещал больше не поступать так импульсивно», — добавили в полиции. По данным местных СМИ, Сяолин уже вернулся в родной город Чанша и чувствует себя хорошо. Врачи сообщили, что его здоровью ничего не угрожает. Он подтвердил, что бродил по горам в попытке забыть бывшую возлюбленную.

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