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19:32, 11 июля 2025Забота о себе

Названа неожиданная причина забывчивости

HuffPost: Эффект дверного проема усиливается из-за усталости и недостатка сна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock / Fotodom  

Не помнить, зачем вошел в комнату, — это пример типичной работы мозга, а не признак деменции или иных нарушений когнитивных способностей. О неожиданной причине забывчивости рассказали эксперты организации, занимающейся медицинскими тестированиями HealthTest UK, изданию HuffPost.

Специалисты компании заявили, что мозг воспринимает дверные проемы как признак завершения старого события и начала нового. При этом прежнюю информацию он считает устаревшей, поэтому избавляется от нее. Именно поэтому, объясняют эксперты, люди часто заходят в комнату и понимают, что не помнят, с какой целью пришли.

Отмечается, что эта особенность работы мозга не является патологией, а в медицине ее называют «эффектом дверного проема». Согласно исследованиям, этот эффект может усиливаться из-за усталости и недостатка сна. Это объясняется тем, что мозг экономит силы и держит в фокусе лишь ту информацию, которую считает важной.

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