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15:15, 11 июля 2025Мир

Названо содержание важного заявления Трампа по России

Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит мягкий вариант санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

От президента США Дональда Трампа не стоит ждать «революционных» заявлений, но существует вероятность, что он объявит о введении «мягких» санкций против России. Такое мнение выразил американист Малек Дудаков в интервью газете «Взгляд».

«Мы слышали уже множество подобных анонсов от президента США, в том числе и по урегулированию на Украине. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Однако нельзя исключать вероятность каких-то сильных решений американского лидера», — отметил эксперт.

Он указал на то, что в случае утверждения обеими палатами Конгресса США соответствующего законопроекта документ не будет представлять из себя радикальный вариант санкционных ограничений. По мнению Дудакова, он будет включать «разнообразные исключения и пространство для маневра» американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что выступит 14 июля с важным заявлением касательно России. По словам президента США, он разочаровался в действиях Москвы, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».

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