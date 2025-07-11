Названы простые изменения в образе жизни для снижения риска слабоумия

Daily Mail: Физические нагрузки снижают риск деменции на 41 процент

Регулярные физические нагрузки, диета, богатая мясом птицы и жирной рыбой, а также поддержание остроты интеллекта помогут поддержать здоровье мозга. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование, проведенное учеными Стэнфордского университета.

Специалисты обнаружили тесную связь между старением мозга и снижением когнитивных способностей, в том числе болезнью Альцгеймера. Согласно результатам проведенного ими исследования, оказалось, что физические нагрузки, такие как бег трусцой, езда на велосипеде или быстрая ходьба, снижают риск деменции на 41 процент. При этом некоторые ученые полагают, что для предотвращения слабоумия высокоинтенсивные тренировки эффективнее кардиотренировок, поскольку обеспечивают приток большего количества крови к мозгу.

Для снижения вероятности развития деменции оказались полезны и простые изменения в образе жизни, например, отказ от курения, алкоголя и обработанного мяса, налаживание режима сна. Другими способами сохранить молодость мозга специалисты назвали профилактику потери слуха, социальную активность, поддержание здорового веса и решение кроссвордов по утрам.

Ранее кардиолог Ирина Васильева заявила, что до 44 процентов случаев деменции можно предотвратить. Для этого она призвала контролировать вес.