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04:10, 11 июля 2025Мир

Нетаньяху анонсировал заключение мира с арабскими странами

Нетаньяху: Израиль скоро подпишет мирные соглашения с рядом арабских стран
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что в ближайшее время еврейское государство подпишет мирные соглашения с рядом арабских стран. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Как заявил политик, в связи с военной операцией против Ирана арабские соседи Тель-Авива «вздохнули с облегчением». С некоторыми из этих стран уже заключен мир, а с частью вскоре ожидается подписание соглашений.

По словам израильского премьера, на момент нанесения ударов по иранским ядерным объектам исламская республика могла создать атомную бомбу в течение несколько месяцев. Однако Нетаньяху подчеркнул, что в результате ударов ядерная программа Тегерана была отброшена назад «на несколько лет».

Ранее стало известно о просьбе Нетаньяху к Трампу. По данным источников в израильском правительстве, вопрос новых возможных атак по Ирану поднимался в ходе закрытой встречи лидеров стран. Уточнялось, что Трамп даст еврейскому государству зеленый свет для ударов по Ирану, если возникнет необходимость.

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