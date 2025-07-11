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15:32, 11 июля 2025Забота о себе

Невролог рассказал о риске деменции в зависимости от возраста

Невролог Новоселов: Каждые восемь лет риск деменции удваивается
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bencemor / Shutterstock / Fotodom  

Каждые восемь лет риск деменции повышается в два раза, заявил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов. Как меняется риск старческого слабоумия в зависимости от возраста, он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, средний возраст развития деменции — 75-78 лет, но заболевание может появиться намного раньше или позже. Он уточнил, что согласно его расчетам, каждые восемь лет риск удваивается.

Невролог добавил, что диагностику деменции проводят врачи-психиатры, неврологи и гериатры. Он уточнил, что обычно для выявления заболевания пациентов просят пройти специальное тестирование.

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Ранее сообщалось, что проведенное учеными Стэнфордского университета исследование показало, что для профилактики деменции важно заниматься спортом. Также предотвратить болезнь поможет диета, богатая мясом птицы и жирной рыбой.

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