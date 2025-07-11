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08:30, 11 июля 2025Бывший СССР

Одним ударом авиабомбы российские войска ликвидировали два взвода ВСУ

ВС РФ ударом ФАБ уничтожили два взвода ВСУ у границы с Днепропетровской областью
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили фугасной авиабомбой (ФАБ) по пункту сбора украинских войск, ликвидировав два взвода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«В селе Александроград ударами ФАБ были уничтожены два взвода подкрепления 31-й и 141-й отдельных механизированных бригад ВСУ», — заявил источник.

Отмечается, что в ходе удара было уничтожено порядка 40 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившихся у границы с Днепропетровской областью.

Ранее стало известно, что ВСУ начали терять офицерский состав под Сумами. Военнослужащие подразделения российской группировки войск «Север» уничтожили некого капитана В. Яковенко.

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