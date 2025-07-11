ВС РФ ударом ФАБ уничтожили два взвода ВСУ у границы с Днепропетровской областью

Вооруженные силы (ВС) России ударили фугасной авиабомбой (ФАБ) по пункту сбора украинских войск, ликвидировав два взвода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«В селе Александроград ударами ФАБ были уничтожены два взвода подкрепления 31-й и 141-й отдельных механизированных бригад ВСУ», — заявил источник.

Отмечается, что в ходе удара было уничтожено порядка 40 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившихся у границы с Днепропетровской областью.

Ранее стало известно, что ВСУ начали терять офицерский состав под Сумами. Военнослужащие подразделения российской группировки войск «Север» уничтожили некого капитана В. Яковенко.