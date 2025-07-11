Оксана Самойлова опубликовала фото в оголяющем тело наряде

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в черном боди с прозрачными вставками, оголяющими тело. Данное изделие без бретелей было декорировано бахромой с имитацией кос.

Образ звезды украсили широкое колье и крупные серьги золотистого цвета. Кроме того, Самойлова собрала часть завитых в кудри волос наверх, а оставшиеся пряди распустила. Вдобавок она нанесла мейкап в нюдовых тонах.

Ранее в июле Оксана Самойлова прогулялась по Патриаршим прудам в оголяющем грудь топе. Она была запечатлена на опубликованных кадрах в черных джинсах с низкой посадкой и без бюстгальтера.