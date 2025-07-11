Отдыхавшую в Европе с семьей 15-летнюю туристку изнасиловал сотрудник отеля

Сотрудник отеля в Европе напал на 15-летнюю туристку в отсутствие ее родителей и изнасиловал. Об этом сообщает L'Unione Sarda.

По данным издания, американка приехала в Италию на отдых с семьей. Когда мать с отцом отлучились, работавший в гостинице 42-летний египтянин изнасиловал ее. Пострадавшая тут же позвонила отцу, который в ярости вернулся обратно и бросился мстить преступнику. Его остановил персонал отеля.

В настоящее время насильник арестован, ведется расследование. Девочке оказали медицинскую помощь.

Ранее 19-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию после вечеринки на курорте Марбелья (Испания). Девушка отдыхала вместе с подругами в ночном клубе и познакомилась там с двумя британскими туристами, которые пригласили компанию на арендованную виллу.

