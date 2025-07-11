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15:17, 11 июля 2025Путешествия

Пассажиров предупредили об опасности в международных аэропортах

Туристов предупредили о краже личных данных через зарядные станции в аэропортах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Путешествующая более 20 лет по миру туристка предупредила пассажиров авиакомпаний об одной опасности, поджидающей их в международных аэропортах. Своими наблюдениями она поделилась с изданием What's The Jam.

Блогер Поллианн Гиффин рассказала о мошенничестве, с которым могут столкнуться туристы в воздушных гаванях. По словам эксперта, путешественникам стоит опасаться бесплатных зарядок из-за кражи личной информации.

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«Способ, при помощи которого кто-то может украсть ваши данные, называется "джус-джекинг". После того как вы подключитесь к общественной зарядной станции через USB, хакеры могут установить на ваш телефон вредоносное ПО и украсть личную информацию, а вы об этом даже не узнаете», — сообщила Гиффин.

Ранее российский блогер и эксперт по финансам раскрыл простой способ сэкономить на покупке авиабилетов. По мнению специалиста, их необходимо приобретать в определенное время.

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