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14:18, 9 января 2025Путешествия

Российский блогер раскрыл способ сэкономить на покупке авиабилетов

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российский блогер и эксперт по финансам раскрыл простой способ сэкономить на покупке авиабилетов. Об этом он рассказал на своей странице @dmitriy_batishchev в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам специалиста, важно брать билеты на самолет в нужное время — его можно определить с помощью специальных сервисов наподобие AirHint. Они показывают актуальную стоимость и высчитывают, когда цена будет наиболее выгодной.

Ранее правила для выгодного бронирования перелетов раскрыли россиянам специалисты сервиса «Купибилет». Так, авиабилеты следует покупать за 2-3 месяца до даты вылета — в это время цены меньше подвержены изменениям.

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