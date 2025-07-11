Пекин отреагировал на задержание китайцев в Киеве

МИД КНР заявил о готовности защищать своих задержанных граждан на Украине

Пекин выясняет обстоятельства задержания двух граждан КНР в Киеве, которых украинские власти подозревают в попытке незаконного вывоза ракетных технологий. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай в настоящий момент проводит проверку и изучает ситуацию», — отметила дипломат.

Мао Нин также выразила готовность Пекина защищать законные права и интересы задержанных граждан в соответствии с законом.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух граждан Китайской народной республики (КНР) по обвинению в шпионаже. Подозреваемыми в шпионаже являются 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов, отчисленный в 2023 году за академическую неуспеваемость, и его отец, проживавший в КНР и регулярно приезжавший на Украину.

До этого глава МИД КНР Ван И заявил верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и безопасности Кайе Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в конфликте на Украине. «Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение России на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин», — сказано в сообщении