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12:40, 11 июля 2025Мир

Пекин отреагировал на задержание китайцев в Киеве

МИД КНР заявил о готовности защищать своих задержанных граждан на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: СБУ

Пекин выясняет обстоятельства задержания двух граждан КНР в Киеве, которых украинские власти подозревают в попытке незаконного вывоза ракетных технологий. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай в настоящий момент проводит проверку и изучает ситуацию», — отметила дипломат.

Мао Нин также выразила готовность Пекина защищать законные права и интересы задержанных граждан в соответствии с законом.

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Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух граждан Китайской народной республики (КНР) по обвинению в шпионаже. Подозреваемыми в шпионаже являются 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов, отчисленный в 2023 году за академическую неуспеваемость, и его отец, проживавший в КНР и регулярно приезжавший на Украину.

До этого глава МИД КНР Ван И заявил верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и безопасности Кайе Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в конфликте на Украине. «Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение России на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин», — сказано в сообщении

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