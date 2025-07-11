Полковник рассказал об окружении украинской группировки под Покровском

Полковник Матвийчук: Российские войска выходят на окружение ВСУ под Покровском

Российские войска практически вышли на фланги украинской группировки под Покровском, продолжают глубокие охваты и уничтожение огневых точек, сил и средств противника, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что около шести тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискуют попасть под массированную атаку армии России в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Это второй по счету огневой мешок для ВСУ за последние дни.

«Сложности покровского направления состоят в том, что противник все-таки имеет резервы, перебрасывает их туда, усиливая постоянно ослабевающие группировки. Несмотря на это, в ближайшее время украинская группировка попадет сначала в огневое окружение, а потом и в тактическое», — рассказал полковник.

Матвийчук также отметил, что освобождение Покровска будет зависеть от сопротивления ВСУ. Вместе с тем он предположил, что к исходу лета этот вопрос решится.

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