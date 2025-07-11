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12:29, 11 июля 2025Мир

Польша призвала Украину признать геноцид поляков

Косиняк-Камыш: Украина должна признать Волынскую резню и геноцид поляков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl via REUTERS / Reuters

Украина должна официально признать Волынскую резню и геноцид поляков. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Это вопрос, о котором никогда нельзя забывать. Я не из тех, кто разжигает раздор между Польшей и Украиной. Я хочу строить будущее на правде, которая должна быть раскрыта, на уважении к прошлому», — сказал он.

По словам главы польского оборонного ведомства, эта рана не заживет, пока ее не очистят. Он подчеркнул, что очищение — это признание геноцида.

Уточняется, что 11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти поляков — жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

Ранее депутат польского Сейма Марчин Пшидач заявил, что большинство граждан Польши больше не хотят, чтобы правительство безвозмездно помогало Киеву. По его словам, правительство Украины не сделало ничего, чтобы удержать симпатии поляков на своей стороне.

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