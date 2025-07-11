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13:47, 11 июля 2025Бывший СССР

Пролетающий над Киевом пассажирский самолет сняли на видео

Над Киевом увидели пассажирский самолет и сняли его на видео
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Над Киевом увидели пассажирский самолет. Видео пролетающего лайнера опубликовано в Telegram-канале «Украина.ру».

«Это вызвало море удивления у местных жителей — над Украиной введена бесполетная зона с самого начала СВО в феврале 2022 года», — сказано в публикации.

Согласно онлайн-сервису Flightradar24, самолет вылетел из Днепра и продолжает свой маршрут. Telegram-канал «Страна.ua» сообщает, что это грузовой Ан-124 «Руслан». Пункт его назначения неизвестен.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины.

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