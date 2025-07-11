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14:13, 11 июля 2025Силовые структуры

Работник пытался вынести взрывчатые вещества с российского завода

ФСБ: Работник казанского завода пытался вынести порох, используемый в зоне СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали работника Казанского порохового завода, который пытался вынести с его территории взрывчатые вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Татарстану.

Мужчина пытался похитить трубчатый порох. Это вещество используется для производства артиллерийских снарядов, которые в том числе применяются Российской армией в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Сейчас в отношении работника завода возбуждено уголовное дело о покушении на хищение взрывчатых веществ.

Ранее Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему начальнику военного представительства Минобороны России Александру Техану и его экс-заместителю Тимуру Сиюхову за хищение продукции военного назначения.

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