Работник пытался вынести взрывчатые вещества с российского завода

ФСБ: Работник казанского завода пытался вынести порох, используемый в зоне СВО

Сотрудники силовых структур задержали работника Казанского порохового завода, который пытался вынести с его территории взрывчатые вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Татарстану.

Мужчина пытался похитить трубчатый порох. Это вещество используется для производства артиллерийских снарядов, которые в том числе применяются Российской армией в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Сейчас в отношении работника завода возбуждено уголовное дело о покушении на хищение взрывчатых веществ.

Ранее Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему начальнику военного представительства Минобороны России Александру Техану и его экс-заместителю Тимуру Сиюхову за хищение продукции военного назначения.