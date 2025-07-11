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15:35, 11 июля 2025Силовые структуры

Раненный топором российский пенсионер выжил в схватке с сыном

В Ставрополе раненный топором пенсионер избежал расправы со стороны сына
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае задержали 42-летнего россиянина, подозреваемого в попытке расправы над 72-летним отцом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, конфликту поколений предшествовала бытовая ссора по незначительному поводу. Неожиданно для пенсионера сын схватил топор и нож и нанес ему сильную рубленую рану плеча, после чего повалил его на кровать и начал душить. Несмотря на сложное начало схватки и преимущество сына, отцу удалось вырваться и убежать.

Подозреваемый был задержан, его отцу оказали медицинскую помощь. Для определения психоэмоционального состояния подозреваемому назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Ранее в Новосибирске подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику.

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