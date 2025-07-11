Раскрыт страх Европы из-за Трампа и Украины

FT: Cтраны ЕС опасаются, что Трамп потеряет интерес к Украине

Союзные США страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что американский лидер Дональд Трамп потеряет интерес к Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Financial Times.

«В Европе подозревают, что Трамп может потерять интерес к Украине и обратиться к более близким его сердцу вопросам», — пишет издание, отмечая, что в таком случае долг европейцев будет заключаться в помощи Украине самостоятельно вести боевые действия.

Ранее источники газеты The Washington Post заявили, что Трамп уже согласился предоставить Киеву некоторую военную помощь, которую у него запрашивал лидер Украины Владимир Зеленский.