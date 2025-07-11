Раскрыты действия Путина в ответ на давление Трампа

NYT: Путин намерен игнорировать давление Трампа

Президент России Владимир Путин намерен игнорировать давление разочаровавшегося в нем лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники и мнение аналитиков.

«Российский лидер убежден, что превосходство России на поле боя растет и оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы. Учитывая продолжающееся наступление России, Путин считает невозможным прекращение боевых действий без существенных уступок со стороны Украины», — передает издание слова двух источников, близких к Кремлю.

Отмечается, что по мере того, как Трамп выражает свое недовольство Путиным, становится все более очевидным, что российский президент готов рискнуть своими отношениями с ним ради завершения конфликта на своих условиях.

Подчеркивается, что Москва была готова к тому, что Вашингтон в какой-то момент может ужесточить санкции. При этом Россия рассчитывает, что удастся договориться с США о смягчении, когда переговоры подойдут к завершению боевых действий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет анонсированного Трампом «важного заявления», чтобы понять, что он имел в виду. По словам спикера, Россия будет тщательно фиксировать все нюансы в комментариях американского президента.