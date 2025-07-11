Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 11 июля 2025Россия

Россияне избили мужчину из-за шорт и попали на видео

В Северной Осетии мужчину избили из-за шорт, инцидент попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ»

В Северной Осетии мужчину избили из-за шорт. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

Кадры были сняты в одном из местных магазинов. «Шортики хорошие», — говорит один из мужчин россиянину. «Они длинные, до колена», — пытается оправдаться тот и получает ответ, что это не имеет значения. После этого мужчину ударом в челюсть отправляют на пол.

Вставший на ноги россиянин заявляет, что он надел бы брюки, если бы они были у него. «Иди сейчас переоденься», — отвечают ему.

Избитый в магазине мужчина приехал в Осетию из Дагестана — он сам говорит об этом в начале ролика. К ношению шорт в общественных местах отрицательно относятся и сами дагестанцы. Ранее в Минтуризме республики посоветовали приезжающим в регион мужчинам отказаться от ношения шорт, а женщинам – мини-юбок и другой открытой одежды.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семейную ипотеку в России изменят. Почему россияне с детьми не смогут купить жилье, где захотят?

    Россия выдала Латвии разыскиваемого за изнасилование девочки около казино

    В Армении увидели признаки появления своего Гитлера

    Судьбу ключевой ставки связали с влиянием скрытых рисков

    В России заявили о неожиданном случае с девушкой Старовойта на похоронах бывшего министра

    Глава РПЛ объяснил замену «Торпедо» на «Оренбург»

    Пассажиров предупредили об опасности в международных аэропортах

    В России запустят уникальное шоу

    Выплавка стали в России упала

    Врачи не смогли поставить диагноз сестре Жанны Фриске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости