Россияне назвали комфортную ставку по ипотеке

360.ru: Россияне готовы взять ипотеку со ставкой 4-6 процентов

Почти четверть россиян (24,8 процента опрошенных) готовы взять ипотеку, если ставка будет достигать 4-6 процентов. Комфортный процент по жилищным кредитам назвали участники исследования 360.ru и сервиса Anketolog.

Под 10-12 процентов купить жилье хотели бы 1,6 процента опрошенных, а 34,4 процента респондентов допускают такую возможность лишь со ставкой 3 процента. В целом 28 процентов россиян заявили, что собираются брать ипотеку, но пока не определились со сроками. 25 процентов опрошенных думают взять кредит в ближайшие три года, а 47 процентов — вообще не планируют покупать квартиру.

Россияне также назвали комфортную сумму ежемесячного платежа по кредиту на жилье. Так, 3,1 процента готовы платить 40-60 тысяч рублей, 20 процентов — 20-40 тысяч рублей, 41 процент — 10-20 тысяч рублей. Еще 32,8 процента респондентов выбрали вариант до 10 тысяч рублей.

Ранее депутат Леонид Слуцкий предложил выдавать молодым семьям в России кредиты с нулевой ставкой на строительство индивидуального жилья. По словам парламентария, мера побудит россиян рожать больше детей.