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12:21, 11 июля 2025Экономика

Россияне устремились в три страны

Риелтор Плохих: Чаще всего россияне покупают жилье в Таиланде, ОАЭ и Турции
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Самыми популярными странами для покупки недвижимости среди россиян являются Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция. Об этом рассказала директор по развитию международных отношений OXE GROUP Евгения Плохих в беседе с газетой «Аргументы и факты».

По словам риелтора, особенно активны на рынке иностранной недвижимости жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга, которые сталкиваются с высокими ценами на жилье в родной стране и рассматривают альтернативу. Таиланд, ОАЭ и Турция пользуются спросом благодаря лояльным условиям для иностранцев, приятной инфраструктуре и доступным ценам.

В Пхукете и Паттайе (Таиланд) небольшую квартиру или студию можно приобрести за 7-12 миллионов рублей — примерно столько же стоит однушка в новых границах Москвы или в пределах 15 километров от МКАД. В Дубае (ОАЭ) апартаменты стоят от 12-18 миллионов рублей — как квартира бизнес-класса в столице или в престижных петербургских новостройках. В Анталье, Аланье и Мерсине (Турция) можно найти квартиру за 8-10 миллионов рублей.

Ранее эксперты агентства недвижимости ГЖА.рф раскрыли стоимость самой дешевой вторичной квартиры в Аланье. Такой объект можно купить за 2,8 миллиона рублей.

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