Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 11 июля 2025Россия

Россиянка получила отек гортани из-за подушки для сна

Shot: Жительница Москвы получила отек гортани из-за подушки для сна
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Жительница Москвы получила отек гортани из-за ортопедической подушки для сна. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям издания, у россиянки развилась сильная аллергическая реакция на латекс в составе изделия.

Женщина, страдая от аллергии на цитрусовые, ночью начала сильно чихать, затем у нее возникло слезотечение, все это переросло в приступ.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина пояснила, что у москвички появилась перекрестная аллергия, поскольку цитрусовые и латекс содержат общие аминокислоты и антигены.

Медикам удалось стабилизировать состояние горожанки.

Ранее сообщалось, что 40-летняя женщина, не выжившая после процедуры по коррекции фигуры в косметологической клинике в Москве, пошла на нее из-за страха одиночества.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уже несколько дней в Подмосковье массово досматривают грузовики. В них ищут дроны. Что известно?

    На Украине призвали отменить «безмозглую» Верку Сердючку за песни на русском

    Стилист Лисовец перечислил главные табу пляжной моды в 2025 году

    Песков рассказал о работе Кремля в жару

    Названы главные различия свадеб разных поколений

    Франция захотела большую долю в европейском проекте истребителя FCAS

    Россиянам покажут уникальное шоу с Собчак с Роговым

    Эксперты предрекли взлет стоимости аренды жилья в одном городе

    Работник пытался вынести взрывчатые вещества с российского завода

    Жулики освоили новую схему инвестиционного мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости