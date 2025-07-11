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17:09, 11 июля 2025Силовые структуры

Российские силовики обыскали чиновников из-за жителей сгоревшего общежития

СК провел обыски в администрации Махачкалы из-за сгоревшего общежития
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации Махачкалы, оставивших без помощи жителей сгоревшего общежития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

В рамках расследования проведены обыски в администрации Махачкалы, в городском управлении по делам ГО и ЧС, а также управлении по жилищным вопросам Махачкалы.

По данным следствия, общежитие №2 на улице Азизова было признано аварийным и подлежащим сносу после пожара, который полностью уничтожил 4-й этаж здания. Однако чиновники не предоставили жильцам другое помещение и не оказали материальную помощь. Потерпевшими признаны 33 человека, проживающих в общежитии.

Ранее сообщалось о задержании директора муниципального учреждения ЖКХ Магарамкентского района Дагестана по уголовному делу о массовом отравлении питьевой водой местных жителей.

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