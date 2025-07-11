Российские силовики обыскали чиновников из-за жителей сгоревшего общежития

СК провел обыски в администрации Махачкалы из-за сгоревшего общежития

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации Махачкалы, оставивших без помощи жителей сгоревшего общежития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

В рамках расследования проведены обыски в администрации Махачкалы, в городском управлении по делам ГО и ЧС, а также управлении по жилищным вопросам Махачкалы.

По данным следствия, общежитие №2 на улице Азизова было признано аварийным и подлежащим сносу после пожара, который полностью уничтожил 4-й этаж здания. Однако чиновники не предоставили жильцам другое помещение и не оказали материальную помощь. Потерпевшими признаны 33 человека, проживающих в общежитии.

Ранее сообщалось о задержании директора муниципального учреждения ЖКХ Магарамкентского района Дагестана по уголовному делу о массовом отравлении питьевой водой местных жителей.