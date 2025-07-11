Российскую писательницу обвинили в нарушении закона об иноагентах

Писательницу Людмилу Улицкую обвинили в нарушении закона об иноагентах

На писательницу Людмилу Улицкую (внесена Минюстом России в список иностранных агентов) составили протокол за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По информации источника, Савеловский суд Москвы зарегистрировал нарушение по статье КоАП РФ «Непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов». Писательнице грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

В октябре 2024 года Улицкую приговорили к штрафам за нарушения обязанностей лиц, признанных иностранными агентами. Автор была включена в список в марте 2024-го.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что своим признанием в помощи Украине Людмила Улицкая раскрыла свою «черную душу». Он подчеркнул, что в России никто не считает ее великой писательницей.

