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15:35, 11 июля 2025Россия

Собянин раскрыл число участников СВО из Москвы

Собянин: В СВО принимают участие около 100 тысяч жителей Москвы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В специальной военной операции (СВО) на Украине принимают участие около 100 тысяч жителей Москвы. Их число раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет», — обозначил Собянин.

Градоначальник также добавил, что власти Москвы оказывают поддержку военнослужащим и членам их семей.

Ранее было раскрыто число вернувшихся в Россию с СВО бойцов. По данным главы управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, речь идет о 137 тысячах человек.

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