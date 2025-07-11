Состояние брошенного головой об пол в аэропорту Москвы двухлетнего мальчика изменилось

Shot: Брошенного головой об пол в Шереметьево мальчика выписали из Центра Рошаля

Двухлетнего мальчика, брошенного гражданином Белоруссии головой об пол в аэропорту Шереметьево в Москве, выписали из Детского центра имени Рошаля после 19 дней лечения. Об изменении состояния ребенка пишет Shot в Telegram.

По информации издания, мальчик много играет с игрушками, что указывает на восстановление эмоциональных реакций. Кроме того, он может самостоятельно ходить, есть, пить, а также начинает понемногу говорить. Тяжелые прогнозы медиков не оправдались, и сейчас мальчик идет на поправку. Однако конкретных сроков полной реабилитации нет.

Как выяснил канал, ребенку провели терапию, направленную на восстановлению структур нейронных связей, а логопед помог восстановить функцию глотания. Теперь ему нужно больше ходить и общаться с другими детьми, что благотворно скажется на лечении.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что мальчика вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

О нападении гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол. По данным силовиков, белорус находился в состоянии наркотического опьянения. В сети также появились кадры с моментом происшествия.