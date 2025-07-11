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08:43, 11 июля 2025Россия

Сотни объектов оказались повреждены из-за атак ВСУ в российском регионе

Гладков: В Белгородской области более 400 соцобъектов повреждены из-за атак ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Более 400 социальных объектов оказались повреждены в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что речь идет о домах культуры, школах, детских садах и других социальных учреждениях. Гладков отметил, что специалисты посчитали общий объем средств, необходимых на их восстановление, однако точную сумму озвучивать не стал.

Кроме того, как пояснил чиновник, был произведен подсчет ущерба, который украинские военные нанесли экономическому сектору, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, малому и среднему бизнесу, а также жилью.

Ранее Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область. Чиновник отметил, что все они успешно отражаются.

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