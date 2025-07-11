Сотни объектов оказались повреждены из-за атак ВСУ в российском регионе

Гладков: В Белгородской области более 400 соцобъектов повреждены из-за атак ВСУ

Более 400 социальных объектов оказались повреждены в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что речь идет о домах культуры, школах, детских садах и других социальных учреждениях. Гладков отметил, что специалисты посчитали общий объем средств, необходимых на их восстановление, однако точную сумму озвучивать не стал.

Кроме того, как пояснил чиновник, был произведен подсчет ущерба, который украинские военные нанесли экономическому сектору, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, малому и среднему бизнесу, а также жилью.

Ранее Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область. Чиновник отметил, что все они успешно отражаются.