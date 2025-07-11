Спецназ со словами «доброе утро» завалил на пол назначенца воров в законе на Кубани

МВД показало видео задержания назначенца воров в законе в Краснодарском крае

МВД показало видео задержания жителя Темрюкского района Краснодарского края, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении ведомства.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в многоквартирный дом и стучатся в одну из дверей, после чего достают кувалду. Попав в квартиру, они кладут мужчину на пол со словами «доброе утро». По данным полиции, с 2023 года назначенец распространял свое влияние на территорию района. Ему подчинялись лица более низкого криминального статуса.

Известно, что ранее мужчина был судим.

Ранее сообщалось, что вор в законе Звиад Тбилисский пойдет под суд за положение в преступной иерархии.