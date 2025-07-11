Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:43, 11 июля 2025Силовые структуры

Спецназ со словами «доброе утро» завалил на пол назначенца воров в законе на Кубани

МВД показало видео задержания назначенца воров в законе в Краснодарском крае
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД показало видео задержания жителя Темрюкского района Краснодарского края, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении ведомства.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в многоквартирный дом и стучатся в одну из дверей, после чего достают кувалду. Попав в квартиру, они кладут мужчину на пол со словами «доброе утро». По данным полиции, с 2023 года назначенец распространял свое влияние на территорию района. Ему подчинялись лица более низкого криминального статуса.

Известно, что ранее мужчина был судим.

Ранее сообщалось, что вор в законе Звиад Тбилисский пойдет под суд за положение в преступной иерархии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С самолета сразу на маник». Блогерша похвасталась полетом в закрытый аэропорт Ростова на военном борте с «человеком Кремля»

    Группировка белок-попрошаек атаковала посетителей Омского зоопарка

    Лидер «Миража» назвал виновных в конфликтах в группе

    Раскрыт секрет тренировок главного злодея в новом «Супермене»

    Спецназ со словами «доброе утро» завалил на пол назначенца воров в законе на Кубани

    Россиянин год насиловал свою малолетнюю падчерицу

    Российские врачи впервые провели операцию с помощью телемедицины

    Звезде «Служебного романа» вручили орден

    Пассажирка самолета впала в истерику из-за отмены рейса и попала на видео

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости