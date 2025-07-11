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11:17, 11 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о массовом досмотре грузовиков для поиска дронов в Подмосковье

В Подмосковье полицейские массово останавливают грузовики для досмотра
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Московской области полицейские массово останавливают для досмотра грузовики. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, сотрудники ГИБДД проверяют документы у водителей и грузовые отсеки фур на предмет возможного нахождения в них дронов. Мероприятия в Подмосковье начались несколько дней назад. Для этого на многих шоссе даже установили дополнительные посты ГИБДД, усиленные нарядами полиции. Сотрудники обязаны находиться в бронежилетах.

Личный состав МЧС также переведен на усиленное дежурство.

Ранее в Екатеринбурге воры обокрали салон техники, похитив дроны и квадрокоптеры на один миллион рублей.

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