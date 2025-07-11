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17:19, 11 июля 2025Мир

Суда придумали необычный способ защиты от атак хуситов в Красном море

Reuters: Суда передают сообщения о вероисповедании, чтобы избежать атак хуситов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: HOUTHI MEDIA CENTER / Handout via Reuter

Торговые суда, проходящие через Красное море, передают сообщения о своих вероисповедании или национальности через общедоступные системы слежения для того, чтобы избежать новых атак йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters.

«В последние дни все больше судов, проходящих через южную часть Красного моря и Баб-эль-Мандебский пролив, добавляют разные сообщения в свои публичные профили отслеживания, например, что экипаж и руководство судна полностью состоят из китайцев, в других сообщалось о наличии на борту вооруженной охраны. Еще одно сообщение гласило, что "весь экипаж — мусульмане"», — передает агентство.

По словам источников, подобные действия являются «признаком растущего отчаяния» в попытках избежать атак хуситов. Однако они резюмировали, что публикация соответствующих сообщений «вряд ли что-то изменит».

7 июля движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas в Красном море. Через два дня, 9 июля, они сообщили о потоплении еще одного греческого сухогруза Eternity C.

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