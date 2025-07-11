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18:03, 11 июля 2025Мир

Трамп пообещал загадочный ответ на удары России по Украине

Трамп, отвечая на вопрос про удары России по Украине: Скоро что-то произойдет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп пообещал, что «что-то» произойдет после российских ударов по целям на Украине. Заявление политика передает телеканал C-Span.

«Я знаю о них [об ударах]. Вы увидите, как что-то произойдет», — ответил Трамп на вопрос журналиста, который попросил его прокомментировать боевые действия на Украине.

Ранее Трамп заявил, что выступит 14 июля с важным заявлением касательно России. По словам президента США, он разочаровался в действиях Москвы, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает анонсированного президентом США «важного заявления», чтобы понять, что конкретно он имел в виду. По словам представителя Кремля, российская сторона будет тщательно фиксировать все нюансы в комментариях американского лидера.

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