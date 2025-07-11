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12:02, 11 июля 2025Путешествия

Турист описал «адский отель» на курорте вечеринок в Европе словами «я даже не мог спать»

Мария Борисова
Мария Борисова

Турист отправился отдыхать в Бенидорм, Испания, и оказался в «адском отеле». Свой опыт он описал в личном блоге в соцсети TikTok.

По словам британца, в четырехзвездочной гостинице постоянно шли строительные работы. На записанном им ролике видны строительные леса прямо под окнами номера, откуда доносится стук отбойного молотка.

Автор видео также показал, что все лежаки у бассейна свободны, хотя на этом курорте вечеринок Европы часто возникают конфликты из-за мест на шезлонгах. «Шум продолжается весь день как минимум до 6 вечера, а начались они в 8:30, — пожаловался отдыхающий. — Я даже не мог спать».

Ранее россиянка показала необычные способы постояльцев отеля бронировать себе шезлонги с раннего утра. Она заявила, что всегда скидывает чужие полотенца.

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