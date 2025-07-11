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05:31, 11 июля 2025Путешествия

Туристка описала россиян на отдыхе в Турции словами «все закатывали глаза»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dreamer Company / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогерша побывала на отдыхе в Турции и описала неприятный инцидент, который произошел с участием русских туристов на одном из местных пляжей. Подробностями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она рассказала о компании соотечественников, из-за которых все отдыхающие закатывали глаза. Туристы заняли четыре шезлонга, включили на полную громкость bluetooth-колонку и устроили вечеринку. «Вокруг них стояли десятки коктейлей. Все бы ничего, но дело было в 11 утра. Некоторые песни были неприличными, а кругом бегали дети других туристов», — отметила блогерша.

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Девушка рассказала, что окружающих людей напрягала обстановка, но никто не решился подойти к компании, кроме одного молодого человека. Он также оказался жителем России. «Слышь, мужик! Я на отдыхе — что хочу, то и делаю», — так, по сообщению туристки, разгоряченный мужчина из пьяной компании ответил на просьбу убавить звук.

Россиянин настаивал, что путешественники мешают отдыхать, и терпение пьяного мужчины лопнуло. «Он начал выкрикивать угрозы и поднялся, чтобы устроить драку. Но вовремя подскочили двое сотрудников отеля и быстро все пресекли. Затем они попросили компанию вести себя тише, ненавязчиво упомянув в своей речи полицию», — сообщила туристка.

Компания приглушила музыку, однако громко смеяться, грубо шутить и петь туристы не перестали, а персонал отеля оказался перед ними бессильным. «Конечно, убрать их с пляжа силой в такой ситуации уже невозможно. Персонал не имеет права запрещать людям делать такие вещи, ведь формально эта компания уже перестала нарушать всеобщее спокойствие», — подытожила девушка.

Ранее эта тревел-блогерша предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции. Она перечислила главные минусы местных курортов.

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