ТАСС: Украинские спецслужбы готовы передать России координаты бригады ВСУ

Украинские спецслужбы выразили готовность передать России координаты бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Спецслужбы киевского режима для организации провокаций внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиции 143-й ОМБр [ВСУ]», — отметил собеседник агентства.

143-я отдельная механизированная бригада находится на великобурлукском направлении в Харьковской области. Как уточнил представитель российских силовых структур, командование ВСУ фактически бросило ее.

Ранее стало известно, что украинские военные бросают раненых товарищей на сумском направлении. Соответствующие приказы им отдает командование ВСУ.