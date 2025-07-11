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19:55, 11 июля 2025Бывший СССР

Украинское командование «похоронило» бригаду ВСУ в Харьковской области

Украинские артиллеристы наносят удары по 143-й ОМБр ВСУ в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Харьковской области командование Вооруженных сил Украины «фактически похоронило» 143-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) на великобурлукском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Украинские артиллеристы и операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта. Значительная часть вражеских боеприпасов летит именно по скоплению живой силы 143-й ОМБр, личный состав которой хаотично перемещается по позициям», — рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур отметил, что военнослужащие 143-й ОМБр находятся на участке фронта между населенными пунктами Меловое, Хатнее и Амбарное. Уточняется, что командование ВСУ бросило данную бригаду, связь между ее подразделениями также потеряна.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы захотели передать России координаты 143-й ОМБр ВСУ. Они выразили соответствующую готовность «для организации провокаций внутри страны».

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