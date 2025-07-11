Уникальный экзоскелет представили в российском городе

В Екатеринбурге представили способный поднимать до 80 килограммов экзоскелет

Уникальный экзоскелет представили в Екатеринбурге. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал URA.RU.

Устройство, способное поднимать до 80 килограммов и выполнять то, что обычному человеку не под силу, показали на международной выставке «Иннопром». Изобретение в течение трех дней демонстрировал мужчина, надев его на себя.

По его словам, сам экзоскелет весит почти 23 килограмма, однако на теле он не чувствуется. «Я спокойно могу целый день в нем стоять, я его не ощущаю», — подчеркнул он.

В марте сообщалось, что российский скафандр получит экзоскелет. Генеральный директор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков заявил, что прототип нового скафандра получит рукава с технологией экзоскелета.