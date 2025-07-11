Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:31, 11 июля 2025Из жизни

Уволенный из футбольного клуба сокольничий стал порномоделью благодаря новому пенису

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @juan_bernabe_e_olimpia

Сокольничий, уволенный из итальянского футбольного клуба за откровенные фото с протезом пениса, стал порномоделью на OnlyFans. Об этом сообщает National World.

Хуан Бернабе работал дрессировщиком орла, которого считают талисманом римского клуба «Лацио». Затем руководство клуба обнаружило в соцсетях фото, на которых он демонстрирует принцип действия своего нового пениса. После этого его уволили.

Бернабе утверждал, что публиковал снимки, чтобы «повысить осведомленность» о подобных операциях среди мужчин, страдающих от эректильной дисфункции. «Я выложил это, чтобы привлечь внимание к процедуре. Я вырос в семье нудистов и не понимаю, какая тут связь с порнографией», — заявил он.

Попытки Бернабе добиться правды в судебном порядке не увенчались успехом. Суд в Тиволи постановил, что он должен освободить служебное жилье, предоставленное клубом.

Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

Бернабе создал страницу на OnlyFans, где за 50 евро (около пяти тысяч рублей) в месяц предлагает подписчикам контент с демонстрацией работы протеза. «Здесь я покажу, как функционирует мой имплант», — пообещал он.

Ранее порноактер признал, что в порнондустрии стали все чаще прибегать к операциям по установке пенильных имплантатов. Он рассказал, что многие его коллеги перенесли операцию по установке «бионического члена» — двух полиуретановых цилиндров с помпой в мошонке и резервуаром в животе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на требование Мерца к России выплатить Украине сотни миллиардов евро

    Уволенный из футбольного клуба сокольничий стал порномоделью благодаря новому пенису

    Туристка описала отношение жителей Финляндии к русским словами «могут кинуть оскорбление»

    Суд Парижа оправдал назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку

    Возможность российской поддержки Ирану оценили

    Экс-главу РАЭК арестовали по арестовали по обвинению в госизмене

    Российская блогерша похвасталась полетами в закрытый аэропорт на военном самолете

    Единственный российский авианосец захотели пустить на металлолом

    Женщина пожаловалась на мешающее отношениям дорогостоящее хобби бойфренда

    В Китае резко отреагировали на санкции Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости