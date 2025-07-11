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17:31, 11 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме призвали расследовать полет блогерши на военном самолете в закрытый аэропорт

Депутат Колесник: Полет блогерши на военном самолете подлежит расследованию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @shalaeva.mua

Полет блогерши Марии Шалаевой на военном самолете в закрытый для гражданских судов аэропорт Платов в Ростове-на-Дону полежит расследованию военно-следственным комитетом, возможно даже возбуждение уголовного дела, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Этой даме грозит за дискредитацию власти и вооруженных сил статья, если она там фейк придумала какой-то. Если это не фейк, то это такая серьезная история не только для летчиков, но и для тех, кто пропустил, потому что там режимный объект, туда просто так не пройти», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что если это правда, то этот эпизод подлежит расследованию, а возбуждать или нет уголовное дело, определит военно-следственный комитет.

Ранее стало известно о том, что Шалаева с маленьким сыном и неким мужчиной, «человеком Кремля», слетала в Ростов-на-Дону на военном самолете и сходила в дорогой ресторан. Позже она удалила записи.

Telegram-канал Fighterbomber писал о том, что к организатору полета россиянки и ее сына в региональную столицу пришли «прям на работу». Однако не уточняется, кто именно. Автор канала подчеркнул, что также найден экипаж самолета, членов которого вызвали «на ковер к командующему».

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