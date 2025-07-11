В Индии отец застрелил 25-летнюю дочь-теннисистку

В Индии отец застрелил дочь-теннисистку Радхику Ядав

В Индии отец застрелил дочь-теннисистку Радхику Ядав. Об этом сообщает Times of India.

Дипак Ядав выстрелил из револьвера не менее пяти раз, три выстрела попали в спину его 25-летней дочери. Мать и дядя девушки прибежали на громкий звук и обнаружили ее в луже крови. Теннисистку доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ее.

Полиция арестовала отца девушки. Мужчина признался в содеянном. Отмечается, что ранее люди смеялись над ним из-за того, что он живет на деньги дочери.

Ядав представляла Индию на юниорских теннисных турнирах и в 1999 году лидировала в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). Позднее она получила травму и начала тренерскую деятельность.