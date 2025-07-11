В Кремле прокомментировали планы США по Украине фразой «это бизнес»

Песков о планах США продавать оружие НАТО для поставок Украине: Это бизнес

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США продавать оружие странам — членам НАТО для последующих поставок Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Это бизнес, от перемены слагаемых сумма не меняется», — так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, в любом случае происходит накачка Киева оружием.

10 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают убедить союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Он отметил, что эти комплексы есть у Германии и Испании.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен поставлять оружие Украине через союзников в Европе. Поставки могут включать не только средства противовоздушной обороны, но и наступательное вооружение.