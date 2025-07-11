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13:12, 11 июля 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали процесс обменов между Россией и Украиной

Песков: Процесс обменов между РФ и Украиной продолжается, работа идет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия и Украина продолжают процесс обмена военнопленными и телами военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Он [процесс] продолжается, эта работа идет», — отметил официальный представитель Кремля.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Москва и Киев могут начать обсуждение данного вопроса после проведения обменов в соответствии со стамбульскими договоренностями.

Ранее в Кремле Песков высказался о новом раунде переговоров. Он отметил, что Россия ждет от Украины сигналов о желании или нежелании продолжать диалог.

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