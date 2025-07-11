В Кремле заявили о времени военной цензуры в России

Представитель Кремля Песков заявил, что в России сейчас время военной цензуры

В России сейчас время военной цензуры, оно стало беспрецедентным для страны. Об этом заявил в интервью журналу «Эксперт» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что и в информационном пространстве идут боевые действия. Песков отметил, что многие издания в России закрылись, журналисты — разъехались.

«Было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

До этого Песков назвал патриотизм любовью к Родине и уважением к старшим.

Еще раньше он заявил, что не стоит рассказывать детям о патриотизме «для галочки».