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11:57, 11 июля 2025Россия

В Кремле заявили о времени военной цензуры в России

Представитель Кремля Песков заявил, что в России сейчас время военной цензуры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В России сейчас время военной цензуры, оно стало беспрецедентным для страны. Об этом заявил в интервью журналу «Эксперт» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что и в информационном пространстве идут боевые действия. Песков отметил, что многие издания в России закрылись, журналисты — разъехались.

«Было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

До этого Песков назвал патриотизм любовью к Родине и уважением к старшим.

Еще раньше он заявил, что не стоит рассказывать детям о патриотизме «для галочки».

ЖЗЛ
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