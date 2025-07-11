МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо врет про незнание о Волынской резне

Президент Украины Владимир Зеленский либо «безграмотная бестолочь», либо врет про незнание о Волынской резне. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в Telegram.

Уточняется, что украинский лидер закончил лицей в Кривом Роге в 1995 году. В МИД отметили, что историю XX века он проходил на Украине после распада СССР. Несмотря на это, добавили во внешнеполитическом ведомстве России, в учебниках, выпущенных и утвержденных в республике в 1991 году, была информация об Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, организации признаны в России экстремистскими и запрещены).

«И хотя [президент Польши] Анджей Дуда поверил (или сделал вид, что поверил) Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что, не моргнув глазом, соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же он [Зеленский] безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает», — подчеркнули в МИД России.

Ранее Дуда заявил, что Зеленский якобы не знал о Волынской трагедии до разговора с ним. По словам польского президента, украинский лидер обвинил в этом систему школьного образования.