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17:13, 11 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли последствия закрытия генконсульства Польши в Калининграде

Депутат Журова: Закрытие генконсульства Польши обернется неудобством для граждан
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Закрытие генконсульства в Калининграде в ответ на такие же действия со стороны Польши в Кракове создаст проблемы прежде всего для простых граждан, рассказала депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Россия в качестве ответной меры на действия Варшавы закроет польское консульство в Калининграде. Такой шаг в МИД РФ объяснили необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша.

Журова отметила, что Россия никогда не принимает подобные решения в отношении других стран намеренно, а только в ответ на их недружественные шаги. Происходящее между Москвой и Варшавой она назвала очередным этапом охлаждения, который не должен затянуться ради благополучия граждан.

«Такое взаимное решение о закрытии генконсульств приносит неудобства гражданам, решившим оформить визы или другие официальные документы. Такие консульские отделы создавались для удобства людей. Что касается отношений между государствами, то такие меры не окажут на них серьезного влияния», — отметила депутат.

Ранее советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня. Он отметил, что об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши.

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