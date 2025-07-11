В России заявили о награждении мигранта с долгом в 1,5 миллиона рублей

В России заявили о награждении мигранта, который должен 1,5 миллиона рублей

В Нижегородской области наградили мигранта с большими долгами перед кредиторами. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Семью Арсена Симоняна местные чиновники поздравили с присвоением статуса многодетной. Им вручили поздравительное письмо и медаль.

Статус многодетной семьи дает Симоняну право на получение «кучи льгот», отмечает канал. При этом, по его данным, у мигранта имеются неисполненные финансовые обязательства более чем на 1,5 миллиона рублей. Кроме того, Симонян не имеет легального источника дохода, отмечает «Многонационал».

Ранее Мытищинский городской суд принял решение по иску Тахмины Самадовой – мигрантки, ставшей известной благодаря получению жилищного сертификата на 24 миллиона рублей. После того, как ее лишили права на получение жилья, Самадова попыталась оспорить решение. Суд оставил ее требования без удовлетворения.