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06:42, 11 июля 2025Мир

В США обратились к Трампу с требованием по Украине

Экс-подполковник Дэвис: США должны перестать вмешиваться в конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Pool via CNP / Global Look Press

США должны перестать вмешиваться в конфликт на Украине. С таким требованием выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Вот мое послание так называемой американской политической элите: посмотрите на разруху. Вы отдаете ракеты, которых у нас нет, опустошаете запасы, которые мы не можем позволить себе потерять, что делает нас в опасной степени уязвимыми», — отметил он.

Дэвис подчеркнул, что текущая политика Вашингтона является стратегическим самоубийством.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп впервые воспользуется своими полномочиями для отправки оружия Украине. В пакет военной помощи могут войти ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также наступательные ракеты средней дальности на общую сумму в 300 миллионов долларов.

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